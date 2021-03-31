Путин призвал обеспечить защиту трудовых прав россиян, работающих на удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин заявил о необходимости обеспечения надежной защиты трудовых прав россиян, работающих в удаленном режиме. Об этом сообщает RT.

"Их трудовые права также должны быть надежно защищены. В целом решения уже все приняты, нужно их исполнять и, естественно, контролировать их исполнение", – сказал он на церемонии подписания генсоглашения между профсоюзами, работодателями и правительством на 2021–2023 годы.

Президент России подчеркнул, что механизмы дистанционной и удаленной занятости позволяют гражданам получать достойный доход независимо от возраста, места жительства и ограничений по здоровью, поэтому их надо использовать для создания новых рабочих мест. Путин добавил, что к концу текущего года необходимо восстановить рынок труда до показателей 2019 года.

"Уже к концу текущего года нужно восстановить рынок труда до уровня 2019 года. Мы с правительством постоянно это обсуждаем. Решение этой задачи зависит прежде всего от роста деловой активности, от наращивания капиталовложений, от инвестиций", – отметил он.

По словам Путина, предприниматели имеют желание и ресурсы для инвестиций в новые проекты. Бизнесмены, которые трудоустроят россиян, потерявших работу в 2020 году в связи с пандемией, получат поддержку государства, пообещал он.

"А именно – (государство. – Прим. ред.) возместит часть расходов на выплату зарплат таким работникам. На каждого в течение полугода перечислят работодателю три минимальных размера оплаты труда", – сказал Путин.

Ранее правительство РФ оставило размер максимального и минимального пособий по безработице на 2021 год без изменений. Максимальное пособие составляет 12 130 рублей, минимальное – 1 500 рублей. Первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия. За вторые три месяца полагается 60% заработка, но не более 5 000 рублей.