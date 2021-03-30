Путин рассказал, сколько детей мигрантов должно быть в школах

Фото: kremlin.ru
Количество детей мигрантов в российских школах должно соответствовать возможности их адаптации к новой среде, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.
Путин отметил, что во многих странах Запада имеют место ситуации, когда в школах становится настолько много мигрантов, что местные жители вынуждены переводить своих детей в другие образовательные учреждения, и событий подобного рода в России допустить "ни в коем случае" нельзя.
"Сейчас нет готовых рецептов, но совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в школах должно быть таким, чтобы это позволяло не формально, а фактически глубоко адаптировать их и к языковой среде, к культурной, чтобы они могли погружаться в систему российских ценностей", – сказал президент на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Он полагает, что такие меры будут полезны как детям, так и школам для решения большого количества проблем.
"Понимаю, что усилиями одних школ данную проблему не решить, во-первых. Во-вторых, она, наверное, не является такой острой, как в некоторых европейских странах в связи с неконтролируемым наплывом мигрантов", – заявил Путин.
По словам президента, особенно важно следить за этой ситуацией в отдельных национальных республиках и городах-миллионниках.
Ранее сообщалось, что в России создадут единую информационную платформу учета иностранных граждан, включающую их цифровые профили. Благодаря этому мигранты смогут получать госуслуги в электронном виде и пользоваться информационными сервисами, в том числе рассылкой о необходимости вовремя покинуть страну.
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