Африканец пытался за взятку провести через Внуково людей с поддельными документами

10:02
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Гражданина одной из африканских стран задержали в аэропорту Внуково при попытке дать взятку пограничнику. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности России во взаимодействии со Следственным комитетом пресечен канал незаконной миграции. При попытке дачи взятки должностному лицу отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Внуково задержан гражданин одной из африканских стран", – говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина хотел провести через контроль пятерых соотечественников с поддельными документами, которые следовали через Россию транзитом.
Ранее Люблинский суд приговорил к трем годам колонии одного из участников преступной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции.
Как установил суд, мужчина вместе с сообщником создал организованную группу, участники которой передавали в полицию ложную информацию о месте пребывания иностранцев для миграционного учета. За это они получали денежное вознаграждение.
В Московском регионе задержали группу, изготовляющую поддельные документы для мигрантов
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