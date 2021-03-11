Африканец пытался за взятку провести через Внуково людей с поддельными документами

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Гражданина одной из африканских стран задержали в аэропорту Внуково при попытке дать взятку пограничнику. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности России во взаимодействии со Следственным комитетом пресечен канал незаконной миграции. При попытке дачи взятки должностному лицу отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Внуково задержан гражданин одной из африканских стран", – говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина хотел провести через контроль пятерых соотечественников с поддельными документами, которые следовали через Россию транзитом.

Ранее Люблинский суд приговорил к трем годам колонии одного из участников преступной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции.

Как установил суд, мужчина вместе с сообщником создал организованную группу, участники которой передавали в полицию ложную информацию о месте пребывания иностранцев для миграционного учета. За это они получали денежное вознаграждение.

