Песков прокомментировал тему упрощения въезда мигрантов в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал правительству РФ вопрос о допуске в страну рабочих мигрантов, отметив, что кабмин активно обсуждает эту тему.

"Вы знаете, что эта тема поднималась и в строительном комплексе, где не хватает рабочих рук, и продолжает подниматься. Поэтому да, это тема, которая сейчас активно обсуждается в правительстве", – передает его слова "Газета.ру".

Кроме того, Песков отметил, что у президента пока нет позиции по этому вопросу.

Ранее в Минсельхозе попросили пустить мигрантов в Россию для сезонных работ в поле, поскольку аграрии обеспокоены возможностью дефицита рабочей силы. По словам первого замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова, для работы нужны дополнительные сотрудники из-за рубежа, у которых есть необходимый опыт, знания и навыки.

Ранее с подобным предложением выступал Минстрой: ведомство предложило упростить условия въезда в Россию мигрантов-строителей. По данным министерства, строительная отрасль РФ испытывает дефицит рабочей силы. Одним из условий допуска в страну иностранной рабочей силы должен стать отрицательный тест на COVID-19, выполненный не ранее чем за три дня до даты въезда.