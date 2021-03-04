Суд приговорил мужчину к 3 годам колонии за незаконную постановку на учет мигрантов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Люблинский суд приговорил к трем годам колонии одного из участников преступной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Речь идет о 25-летнем жителе столицы Александре Андрееве. Ему предъявлено обвинение по статьям "Организация незаконной миграции" и "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации".

Как установил суд, Андреев вместе с сообщником создали организованную группу, участники которой передавали в полицию ложную информацию о месте пребывания иностранцев для миграционного учета. За это они получали денежное вознаграждение.

С сентября 2018 года по ноябрь 2019 года на учет были фиктивно поставлены 160 тысяч иностранных граждан. Местом их пребывания указывалась квартира в доме на проспекте 40 лет Октября в Москве.

Ранее сообщалось, что в Красноярске женщина прописала 129 мигрантов в своей однокомнатной квартире площадью 18 квадратных метров. Прописка более сотни жильцов оказалась фиктивной. Фактически иностранцам жилье не предоставлялось.