Суд приговорил мужчину к 3 годам колонии за незаконную постановку на учет мигрантов

20:44
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Люблинский суд приговорил к трем годам колонии одного из участников преступной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Речь идет о 25-летнем жителе столицы Александре Андрееве. Ему предъявлено обвинение по статьям "Организация незаконной миграции" и "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации".
Как установил суд, Андреев вместе с сообщником создали организованную группу, участники которой передавали в полицию ложную информацию о месте пребывания иностранцев для миграционного учета. За это они получали денежное вознаграждение.
С сентября 2018 года по ноябрь 2019 года на учет были фиктивно поставлены 160 тысяч иностранных граждан. Местом их пребывания указывалась квартира в доме на проспекте 40 лет Октября в Москве.
Ранее сообщалось, что в Красноярске женщина прописала 129 мигрантов в своей однокомнатной квартире площадью 18 квадратных метров. Прописка более сотни жильцов оказалась фиктивной. Фактически иностранцам жилье не предоставлялось.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: