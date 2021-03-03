Юрист предупредил об опасности заниженной цены на квартиру в договоре

15:35
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Управляющий партнер инвестиционного холдинга юрист Эдуард Бугров предостерег россиян от покупки квартир по очевидно заниженной цене относительно рыночной стоимости. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
В некоторых объявлениях продавцы указывают пункт "неполная стоимость в договоре". По словам эксперта, занижение стоимости жилплощади может быть вызвано попыткой уклониться от выплаты подоходного налога в размере 13%. Он предусмотрен для случаев, когда хозяин квартиры владел ей менее пяти (иногда менее трех) лет.
"Попытка уклониться от уплаты налогов – это преступление, предусмотренное Уголовным кодексом РФ. Наказывается оно штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей, принудительными работами на срок до одного года, арестом на срок до 6 месяцев или лишением свободы на срок до 12 месяцев. Покупатель также может быть привлечен к ответственности как соучастник преступления", – подчеркнул юрист.
Кроме того, продавец жилплощади может оказаться банкротом. В таком случае конкурсный управляющий активами может отменить сделку, и квартира вернется к продавцу. Покупатель же получит сумму, указанную в договоре.
Также возможны ситуации, когда оспорить сделку смогут родственники продавца – такой исход вероятен при приобретении квартиры у пожилых людей. Если в суде родственники докажут недееспособность продавца на момент купли-продажи, то покупатель сможет претендовать только на прописанные в договоре средства.
Во избежание проблем с законом Бугров посоветовал продавцу дорогой недвижимости зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, а затем перевести объект из статуса жилого помещения в коммерческое. В таком случае налог с продажи уже составит не 13, а 6%.
Ранее портал РИА Недвижимость провел опрос, который показал, что риелторы допускают подорожание услуг при обелении рынка. Под обелением в данном случае понимается дополнительная регламентация деятельности частных фирм.
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