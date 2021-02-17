Риелторы допустили подорожание услуг при обелении рынка

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Представители риелторских компаний, опрошенных порталом РИА Недвижимость, заявили, что услуги частных риелторов могут подорожать. Это возможно при принятии мер по дополнительной регламентации их деятельности.

Директор по поддержке риелторского бизнеса компании "Миэль" Юлия Федулаева отметила, что на рынке риелторских услуг действительно существует проблема мошенничества.

"Думаю, что стоимость услуг частно практикующих риелторов вырастет при обелении рынка. При этом в крупных агентствах процент непрозрачности гораздо ниже, поскольку за десятилетия практики уже отработаны механизмы честного и прозрачного взаимодействия с клиентами и государственными органами", – заявила эксперт.

По мнению директора офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой, изменения в законодательстве необходимы, поскольку это поможет снять сомнения в правомерности деятельности.

Ранее в феврале стало известно о возможном создании реестра для помощи нуждающимся в квартирах. По информации министерства строительства и ЖКХ, сводная информация позволит оптимизировать расходы бюджета для каждого льготника.

