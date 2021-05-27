Москвичей пригласили принять участие в образовательном проекте "Летний "Октябрь"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице 29 мая начнет работу культурно-образовательный проект "Летний "Октябрь", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В программе порядка 150 деловых и научно-популярных мероприятий. Как отметил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, десятки туров на разные тематики будут собраны в одном месте – на экспериментальной площадке "Старт Хаб на "Красном Октябре".
В рамках проекта пройдут различные лекции, конференции, бизнес-дебаты, а также экскурсии по историческому кварталу Москвы. У участников будет возможность посетить кинопоказы, винотеки и выставки.
Завершится образовательный проект в День города – 5 сентября. Участие бесплатное, необходимо только заранее зарегистрироваться.
Ранее сообщалось, что до 11 июня продлен срок подачи заявок на конкурс "Московские мастера" в номинациях "Экскурсовод", "Гид-переводчик", "Администратор гостиницы", а также "Консьерж гостиницы".
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