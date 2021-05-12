В проекте "ВРаботе" приняли участие 20 тысяч москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Участниками молодежного проекта "ВРаботе" за год стали 20 тысяч москвичей, пять тысяч из которых сумели успешно трудоустроиться. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
В рамках проекта у студентов различных вузов Москвы появляется возможность узнавать об актуальных предложениях работодателей, а также общаться с профессионалами из разных сфер.
Кроме того, сервис позволяет своим пользователям проходить различные тренинги, научиться правильно выбирать профессию и составлять резюме.
Сам руководитель проекта Амир Сараков охарактеризовал проект "ВРаботе" как "удобную точку коммуникации между молодым специалистом и работодателем".
При этом проект посвящен не только трудоустройству. Недавно в нем появилось направление для школьников и студентов колледжей, которое помогает определиться с желаемой будущей профессией, – "Вокруг профессий".
Кроме того, в ближайших планах руководителей проекта выпустить новую версию платформы с интересными дополнительными сервисами, которые еще больше облегчат молодым людям поиск работы.
Директор центра развития карьеры Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Елена Калугина отметила, что проект полезен и востребован благодаря комплексному подходу.
Она уверена, что каждый пользователь сможет найти в проекте то, что нужно именно ему.
"Проект живой, он развивается и расширяется, ведь его продвигают молодые ребята, которые точно знают, что им нужно для трудоустройства", – сказала Калугина.
Ранее ректор РХТУ Александр Мажуга призвал бизнес активнее привлекать в свои проекты выпускников. По мнению ученого, компании должны вовлекать студентов в свои научные проекты для дальнейшего трудоустройства.
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