Александр Мажуга призвал бизнес активнее привлекать в свои проекты выпускников

14:29
Фото: Данил Головкин
Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга считает, что сегодня компании должны больше внимания уделять студентам, так как современному бизнесу для развития нужны молодые кадры.
По мнению ученого, компании должны вовлекать студентов в свои научные проекты для дальнейшего трудоустройства.
"Мы должны создать условия, чтобы бизнес обратил внимание на перспективные студенческие исследования. Я общаюсь с представителями бизнеса и понимаю, что один из основных запросов сегодня – это перспективные молодые кадры", – сказал ректор.
Мажуга добавил, что бизнес должен использовать свои преимущества для формирования кадрового резерва специалистов.
Ранее Александр Мажуга заявил о необходимости доработать систему ранней профориентации в школах. По его мнению, более точная профориентация позволила бы сократить число специалистов, недовольных выбранной специальностью.
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