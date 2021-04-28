Ректор РХТУ Мажуга: экспорт образования работает на положительный имидж России

18:15
Фото: Данил Головкин
Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга считает, что иностранные студенты, которые проходят обучение в России, способствуют формированию ее положительного образа за рубежом.
"Россия обладает огромным потенциалом для выхода на мировой рынок образования, однако пока главное место в нашем экспорте занимают нефть и газ. Считаю, именно экспорт российского образования должен определять уровень геополитического влияния нашей страны", – отметил Мажуга.
Он добавил, что на экспорте образования за год страна заработала менее одного миллиарда долларов. По его мнению, эта цифра должна быть больше в десятки раз, так как отечественная система образования конкурентоспособна на международном рынке.
Ранее Александр Мажуга предложил ускорить развитие биофармкластера РФ, чтобы обеспечить независимость страны от зарубежных фармацевтических субстанций.
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