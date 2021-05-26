Продлен прием заявок на конкурс "Московские мастера"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Срок подачи заявок на конкурс "Московские мастера" в номинациях "Экскурсовод", "Гид-переводчик", "Администратор гостиницы", а также "Консьерж гостиницы" продлен до 11 июня. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Чтобы присоединиться к конкурсу, экскурсоводам и гидам-переводчикам необходимо подготовить пешеходный или автобусный маршрут по городу, а также записать его фрагмент на видео. Участники, чьи заявки уже получили организаторы, рассказывали не только про исторические, но и про спальные районы столицы и центры
современного искусства.
В 2021 году среди номинаций конкурса впервые появились "Администратор гостиницы" и "Консьерж гостиницы". Участникам состязания нужно сделать небольшое творческое задание и рассказать, как улучшить качество обслуживания в отеле.
На сайте #Москвастобой появился специальный раздел, где размещены интервью с экскурсоводами, консьержами и администраторами гостиниц, где они раскрыли секреты своей профессии.
Ранее сообщалось, что в столице стартует прием заявок на конкурс грантов мэра для некоммерческих организаций (НКО). Работа НКО помогает Москве в решении городских задач самого разного профиля. Речь идет о благотворительности, образовании, молодежной политике, продвижении спорта и ЗОЖ.
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