Более 40 тыс москвичей получат соцпомощь благодаря сотрудничеству города с НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 40 тысяч москвичей смогут получить социальную помощь благодаря сотрудничеству города и некоммерческих организаций. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы высоко ценим работу наших коллег из НКО. Наше тесное взаимодействие позволяет не просто помочь человеку в решении его проблемы, но и окружить его заботой и вниманием. Благодаря сотрудничеству города и НКО более 40 тысяч москвичей смогут получить необходимую социальную помощь в 2021 году", – рассказала Ракова.

Она отметила, что помощь получат дети-сироты, люди с инвалидностью, многодетные семьи, а также попавшие в тяжелую жизненную ситуацию москвичи. Ракова добавила, что дополнительная поддержка стала возможной благодаря конкурсу грантов для НКО от проекта "Москва – добрый город", который был разработан комплексом социального развития.

"Через грантовые проекты НКО смогут организовать курсы реабилитации, дополнительные занятия с репетиторами для детей-сирот, обучение бездомных и много других добрых дел, которые очень нужны городу", – рассказала вице-мэр.

Ракова отметила, что на портале проекта "Москва – добрый город" размещена информация о ближайших конкурсах, социальных волонтерах, актуальные новости, а также список ближайших к дому некоммерческих организаций.

Ранее сообщалось, что благодаря грантам мэра столицы для некоммерческих организаций поддержку только в прошлом году получили более полумиллиона горожан. На реализацию социально значимых инициатив, победивших на конкурсе 2019 года, власти выделили 400 миллионов рублей.

Заммэра столицы Наталья Сергунина добавила, что в столице сейчас более 6,5 тысячи социально ориентированных некоммерческих организаций. Конкурс грантов для них проводят ежегодно. За последние пять лет поддержку от города получили более тысячи НКО.

