Завершились стажировки в рамках проекта "Москва – добрый город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Завершились оплачиваемые стажировки проекта "Москва – добрый город". 86% наставников высоко оценили работу молодых специалистов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что им предложили продолжить сотрудничество или рекомендовать будущим работодателям. Она заявила, что всего стажировки прошли 500 человек.

Ракова подчеркнула, что они смогли узнать внутреннюю кухню работы городских учреждений. Также участники стажировок получили реальный опыт, а также оценили свою роль и свои возможности для карьерного роста, отметила заммэра.

"Уверена, эта стажировка поможет каждому участнику в дальнейшем трудоустройстве, причем 28 человек наши учреждения пригласили в штат еще до окончания стажировки", – рассказала Ракова.

Сообщается, что всего на участие в проекте подали свыше 1,5 тысячи заявок. Участникам предложили вакансии по различным направлениям. В рамках стажировки они работали в гибком графике по 40 часов в неделю и получали зарплату в размере 20 195 рублей.

Стажеры были трудоустроены в Институте дополнительного профессионального образования работников социальной сферы. Они получили первые записи в трудовых книжках. Участники проекта работали в 237 столичных социальных учреждениях и некоммерческих организациях. Всем стажерам вручат сертификаты о прохождении стажировки, а лучшие получат рекомендации от кураторов и руководителей.

Кураторы рассказали, что большая часть участников проекта продемонстрировала инициативность и ответственность. Они сообщили, что лучше всего проявили себя те, кто проходил стажировку в некоммерческих организациях, Главархиве, пресс-службах департаментов социального комплекса и центрах госуслуг.

Отмечается, что 85% стажеров довольны участием в проекте. Они выразили уверенность, что стажировки оказали влияние на их личностный и профессиональный рост.

Ранее сообщалось, что за последние два месяца численность безработных в Москве снизилась на 29,5% и составляет 145 тысяч человек. Отмечалось, что столичный рынок труда стабилизируется после периода пандемии.