В правительство Москвы на стажировку приняли 200 человек

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко
Участниками стажировки в правительстве Москвы стали 200 человек, среди которых выпускники и студенты старших курсов российских вузов. Работа в органах исполнительной власти продлится в течение полугода.
Для половины участников стажировка началась 6 октября, а закончится 16 апреля. Еще сто человек будут работать с 8 декабря по 18 июня, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Начальник управления государственной службы и кадров правительства Москвы Павел Малыхин рассказал, что главной целью стажировки является трудоустройство студентов. Он подчеркнул, что порядка 60 процентов участников программы прошлых лет получили работу в органах власти и организациях столичного правительства.
На участие в программе стажировки в этом году было подано более 15 тысяч заявок. Из 200 человек, прошедших конкурс, половину отобрали на образовательном проекте "Летняя карьерная школа", где участники проявляли себя и знакомились с проектами правительства Москвы. Остальные 100 человек отбирали из заявок на портале правительства и на мероприятии "Интерн пикник".
Перед началом стажировки все участники проходят вводный ознакомительный курс. Проявлять свои способности они смогут по одному из шести направлений: "Медийный город", "Социальный город", "Комфортная городская среда", "Правовое пространство", "Городская экономика", "HR-город". Стажеры получат возможность работать в различных департаментах, учреждениях и территориальных органах исполнительной власти.
В настоящее время открыт конкурс на стажировку в 2021 году. Она начнется 1 июля и 1 сентября. Подробнее о программе можно узнать на сайте.
Также узнать об актуальных вакансиях правительства Москвы можно в Telegram-канале.
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