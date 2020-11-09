В Москве запустили новый проект для трудоустройства молодежи

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве запустили проект по трудоустройству молодежи "ВРаботе". Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "Вконтакте".
На платформе можно найти стажировку, временную, удаленную или постоянную работу, а также с помощью экспертов составить резюме и подготовиться к собеседованию.
По совам столичного мэра, вакансии для студентов в возрасте от 16 до 25 лет предложили около 70 крупных частных и государственных компаний.
"Самый большой спрос – больше 70 процентов – на вакансии в сферах HR и IT", – говорится в публикации.
Как отмечается на портале мэра и правительства Москвы, проектом пользуются студенты и выпускники 98 университетов. Кроме того, участники проекта могут обучаться в онлайн-мастерских.
Руководитель "ВРаботе" Амир Сараков также рассказал, что пользователь получает возможность улучшить свои карьерные компетенции, познакомиться с компанией мечты с помощью экскурсий и стажировок.
Центр "Моя работа" ранее запустил онлайн-курсы для самозанятых и предпринимателей. В программу вошли тренинги, вебинары и образовательные занятия.
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