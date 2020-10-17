В Госдуме предложили бесплатно переобучать малоимущих на технические специальности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Малоимущих граждан необходимо бесплатно переобучать по техническим специальностям, считает депутат Госдумы Максим Зайцев (ЛДПР). Соответствующее предложение он направил главе Минтруда Антону Котякову. Об этом сообщает РИА Новости.
"Прошу вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть предложение о предоставлении гражданам, имеющим доходы ниже прожиточного минимума, права на обращение в центры занятости населения по месту жительства с целью прохождения бесплатного обучения по специальностям технических отраслей наук и отраслей агропромышленного комплекса", – сказано в обращении.
Зайцев отметил, что в настоящее время обучаться могут граждане предпенсионного возраста. Также они могут пройти курсы по повышению квалификации или освоить новую профессию. Данные возможности предоставляются в рамках проекта "Демография".
Депутат подчеркнул, что его инициатива предусматривает трудоустройство граждан, имеющих доход ниже прожиточного минимума. Мера позволит им принимать участие в техническом обеспечении работы инновационных территориальных кластеров.
В текущем году, по данным Росстата, в стране увеличилась доля малоимущего населения, уведомил парламентарий, добавив, что в условиях пандемии необходимо уделить больше внимания данной категории граждан.
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