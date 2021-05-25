Сенатор Святенко: в Москве начинается прием заявок на конкурс грантов мэра для НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице стартует прием заявок на конкурс грантов мэра для некоммерческих организаций (НКО). Об этом рассказала представитель Мосгордумы в Совфеде Инна Святенко.

По ее словам, работа НКО помогает Москве в решении городских задач самого разного профиля. Речь идет о благотворительности, образовании, молодежной политике, продвижении спорта и ЗОЖ.

"Поддержка третьего сектора – это механизм, который позволяет решать разноплановые задачи совершенно разных категорий москвичей. Это без преувеличения индустрия добра, взаимной поддержки и взаимовыручки", – рассказала Святенко Агентству "Москва".

Она уточнила, что заявочная кампания начинается 25 мая в 15:00. Бюджет конкурса составляет 400 миллионов рублей.

"Грантовая поддержка доступна двум категориям организаций – это могут быть и опытные НКО, работающие более года, и молодые организации, которые созданы не менее шести месяцев назад", – добавила Святенко.

По ее словам, опытные НКО, победившие в конкурсе, получат до 5 миллионов рублей, начинающие организации, одержавшие победу, – до 500 тысяч рублей.

Ранее Сергей Собянин вручил благодарности руководителям НКО и волонтерам города. Он наградил 45 лауреатов, среди которых глава благотворительного фонда "Дорога милосердия" Елена Божок, президент благотворительного фонда помощи детям с ДЦП "Адели" Александр Гарайко, руководитель программ благотворительного фонда "Единение" Нина Петровская.