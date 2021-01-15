Победителями конкурса президентских грантов стали 2 тысячи проектов

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Две тысячи проектов некоммерческих организаций стали победителями первого в 2021 году конкурса президентских грантов. Об рассказал первый замглавы администрации президента РФ, председатель координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Сергей Кириенко.

Как пишет ТАСС, всего на награды претендовали 10 063 проекта.

"Победителями стали 2 тысячи проектов из всех 85 субъектов Федерации", – сообщил Кириенко.

Он отметил, что на реализацию проектов-победителей планируется выделить 4 миллиарда 162 миллиона рублей. При этом 40% лауреатов конкурса получили поддержку по линии фонда.

Больше всего проектов пришлось на сферу охраны здоровья граждан. На втором месте – социальное обслуживание и соцподдержка, на третьем – сохранение исторической памяти.

По словам Кириенко, самый большой грант получил проект дирижера Юрия Башмета "Молодые дарования России". На его реализацию планируется выделить 119 миллионов рублей.

"Это поддержка проекта Всероссийского юношеского симфонического оркестра, образовательные программы для талантливой молодежи", – пояснил первый замглавы Администрации президента РФ.

На втором месте по размеру граната оказался международной благотворительной организации "Справедливая помощь доктора Лизы".

"53 миллиона они получают на гуманитарные программы в ведущих медицинских центрах, на обследования, лекарственные препараты для тяжелобольных и раненных во время военных конфликтов детей", – сообщил Кириенко.

Кроме того, 31 миллион рублей получил благотворительный фонд помощи хосписам "Вера".

При этом Кириенко заявил о важности получения большинства грантов региональными некоммерческими организациями. 88,5% НКО-победителей находятся за пределами столицы.

Заявки на первый грантовый конкурс 2021 года поступали с 1 сентября по 15 октября 2020 года. До независимой экспертизы было допущено 9 637 проектов.

Всего в 2021 году на поддержку некоммерческих организаций было выделено 10,2 миллиарда рублей. Первая часть средств будет распределена по результатам прошедшего конкурса. Проекты смогут начаться с 1 февраля.

В 2020 году Фонд президентских грантов поддержал рекордное количество проектов – 5 319. Всего с 2017 года было поддержано 17 877 проектов на общую сумму 37 млрд рублей. С учетом софинансирования эта сумма составила 55 миллиардов рублей.

"Это беспрецедентные суммы для поддержки НКО в России. И они этого заслуживают", – резюмировал Кириенко.

Ранее сообщалось, что благодаря грантам мэра столицы для некоммерческих организаций поддержку в прошлом году получили более полумиллиона горожан.