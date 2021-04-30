Собянин учредил гранты за наиболее востребованные цифровые материалы МЭШ

17:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин подписал постановление, которым учреждаются гранты за разработку наиболее востребованных электронных образовательных материалов проекта "Московская электронная школа" (МЭШ). Документ доступен на официальном сайте мэра столицы.
В постановлении речь идет о выплатах, на которые смогут претендовать физические лица, авторы одного или нескольких видов электронных образовательных материалов.
Контролировать соблюдение принципов, прописанных в документе, поручено руководителю департамента образования и науки Москвы Александру Молоткову.
По состоянию на конец марта столичные педагоги получили четыре тысячи грантов за вклад в развитие "Московской электронной школы". Специалисты, которым перечислили выплаты, работают в 483 образовательных учреждениях города.
Накануне Собянин анонсировал структурные изменения в "Московской электронной школе". По словам градоначальника, в платформу планируется включить существующие в медиа-пространстве независимые проекты онлайн-образования.
"Московскую электронную школу" объединят с независимыми платформами онлайн-образования
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