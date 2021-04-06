Проект "Цифровой репетитор" стал доступен для учеников всех школ Москвы

07:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Проект "Цифровой репетитор" МЭШ стал доступен для учеников 6–11-х классов всех школ Москвы, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В феврале мы запустили процесс тестирования сервиса "Цифровой репетитор" на платформе "Московская электронная школа". В пилоте проекта приняли участие ученики 6–8-х классов из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, из 80 школ. Занятия проводились на бесплатной основе. Теперь мы расширяем проект на все школы Москвы", – отметила Ракова.
Она добавила, что ученики 9–11-х классов теперь могут брать дополнительные занятия на платной основе. Школьникам доступны уроки по русскому и английскому языкам, алгебре, геометрии и обществознанию. Благодаря сервису старшеклассники могут подготовиться к ЕГЭ или ОГЭ. Услуга доступна в разделе "Учеба" в личном кабинете веб-версии электронного дневника. Планируется, что в будущем "Цифровой репетитор" появится и в мобильном приложении "Дневник МЭШ".
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, ученики 6–8-х классов из малообеспеченных семей, воспользовавшись "Цифровым репетитором", могут позаниматься русским и английским языками, математикой, физикой и химией. При этом возможно выбрать не более двух предметов.
Занятия проходят в режиме онлайн два раза в неделю. Занимаются школьники в группах от трех до пяти человек. Расписание публикуется в электронном дневнике ученика. Там же в разделе "Мои заявления" можно отслеживать и статус заявки.
Онлайн-уроки доступны в разделе "Расписание". Кроме того, кликнув на урок, школьник может оценить работу преподавателей сервиса.
Ранее в библиотеке "Московской электронной школы" (МЭШ) появились две новые лаборатории по предмету "Технология", благодаря которым школьники смогут практиковаться в конструировании и программировании, а также проводить различные эксперименты.
"Москва сегодня": Собянин оценил работу МЭШ во время дистанционного обучения
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