Столичные школьники придумают систему бонусов и достижений для МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московский центр технологической модернизации образования запустил новую акцию для учащихся столичных школа "Я развиваю МЭШ!". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Школьники смогут разработать свою систему достижений и бонусов, а также оценок в МЭШ для учащихся. За пять оценок "отлично" по математике ученик получает достижение "Математик", а за 10 пятерок становится "Магистром", и в его дневнике появляется специальный значок.

Куратор проекта, ведущий специалист отдела сопровождения новых технологий в образовании Московского центра технологической модернизации образования Павел Калинин пояснил, что целью является дать возможность ребятам самим придумать ту систему достижений и бонусов для учеников в школе, которая была бы им интересна.

"Участники должны представить свои предложения, описать их, а также визуально показать, как это может выглядеть в МЭШ", – приводятся в материале слова Калинина.

Для участия в акции нужна регистрация. Предложить свои варианты достижений можно до 30 апреля.

Ранее сообщалось, что в "Московской электронной школе" появилось около 1,2 тысячи новых онлайн-тренажеров. С помощью сервиса "Самодиагностика" школьники могут подготовиться к проверочным работам или выпускным экзаменам.

На данный момент сервисом воспользовались уже почти 2,5 миллиона раз. Наибольшей популярностью пользуются онлайн-тренажеры по математике, химии, русскому и английскому языкам. Всего пользователям доступно свыше 5,3 тысячи заданий для проверки своих знаний. Они имеют разные уровни сложности: стартовый, базовый, профильный и олимпиадный.