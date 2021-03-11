Две новые лаборатории по предмету "Технология" появились в библиотеке МЭШ

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В библиотеке "Московской электронной школы" (МЭШ) появились две новые лаборатории по предмету "Технология", благодаря которым школьники смогут практиковаться в конструировании и программировании, а также проводить различные эксперименты. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, виртуальные лаборатории МЭШ являются очень востребованными.
"Это по-настоящему качественный и современный инструмент для развития навыков школьников как в школе, так и дома. Каждая новая лаборатория – это виртуальное пространство, в котором ребята могут попробовать свои силы в самых актуальных компетенциях, таких как робототехника и программирование микросхем", – приводятся в материале слова Раковой.
В лаборатории "Моделирование роботов" можно не только сконструировать и запрограммировать роботов, но и создать полигон для их тестирования.
Площадка для моделирования может располагаться не только на плоскости, но и быть многоуровневой. В виртуальной лаборатории доступны автономные режимы работы и дистанционное управление с пульта, что позволит организовать увлекательные соревнования по робототехнике.
В лаборатории МЭШ "Построение логических схем" можно создать базовые элементы микропроцессоров. В ходе экспериментов школьники познакомятся с дискретной математикой, алгеброй, логикой и схемотехникой.
Ранее сообщалось, что в "Московской электронной школе" появилось около 1,2 тысячи новых онлайн-тренажеров. С помощью сервиса "Самодиагностика" школьники могут подготовиться к проверочным работам или выпускным экзаменам.
На данный момент сервисом воспользовались уже почти 2,5 миллиона раз. Наибольшей популярностью пользуются онлайн-тренажеры по математике, химии, русскому и английскому языкам. Всего пользователям доступно свыше 5,3 тысячи заданий для проверки своих знаний. Они имеют разные уровни сложности: стартовый, базовый, профильный и олимпиадный.
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