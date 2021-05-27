В столице начался прием заявок на программу поддержки стартапов StartHub.Moscow

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице стартовал прием заявок на участие во втором наборе программы поддержки технологичного предпринимательства StartHub.Moscow. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Участники, чьи стартапы пройдут конкурсный отбор, смогут сформировать дорожную карту развития бизнеса, а также получить экспертную поддержку и доступ к площадке "Старт Хаб на "Красном Октябре", – говорится в сообщении.

Оператором программы выступает Агентство инноваций Москвы, которое курирует департамент предпринимательства и инновационного развития.

Руководитель департамента Алексей Фурсин рассказал, что ко второму набору присоединятся 100 технологических компаний. Приоритет будет отдан решениям, применяющим технологии искусственного интеллекта.

Программа StartHub.Moscow рассчитана на пять месяцев. В течение этого времени предприниматели смогут посещать подготовленные для них специальные мероприятия. Закроет программу демодень с участием представителей крупных корпораций, венчурных инвесторов и бизнес-ангелов – частных инвесторов, которые готовы предоставить бизнесу финансовую и экспертную поддержку.

Участниками второго набора могут стать юрлица с готовым продуктом и продажами, а также минимально жизнеспособным продуктом на стадии пилотирования. Заявки принимаются на сайте StartHub.Moscow до 18 июля.

Ранее Сергей Собянин встретился с представителями бизнес-сообщества города в новом центре обучения предпринимательским навыкам и компетенциям "Бизнес.Техноград" на ВДНХ. По словам мэра, в условиях пандемии коронавируса городские власти были нацелены на то, чтобы дать бизнесу возможность спокойно работать.