Карьерные проекты правительства Москвы получили премию в области управления персоналом

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Проект столичного правительства "Молодежные карьерные проекты" стал лауреатом премии "HR-бренд-2020" компании HeadHunter. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Он оказался лучшим в номинации "Столица". Проект обогнал сеть дорожно-клинических больниц "РЖД-Медицина" и Сбер, которые заняли второе и третье места соответственно. Всего в конкурсе участвовало более 150 проектов", – говорится в сообщении.
Конкурентами проекта по номинации также стали "ДОМ.РФ", "Тинькофф банк", банк ПСБ, интернет-магазин Lamoda, группа компаний "Аптечная сеть 36.6", центр занятости "Моя карьера", комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы.
"Молодежные карьерные проекты" представляют собой экосистему разнообразных мероприятий, нацеленных на развитие молодых специалистов, а также на успешное построение их карьеры в правительстве Москвы. Участие в них дает возможность узнать о работе правительства, пройти отбор и обучение в карьерной школе перед трудоустройством.
"В 2020 году поступило более 15 тысяч заявок, 460 человек прошли онлайн-обучение и кейс-интервью, 200 человек стали стажерами. По окончании программы 60 процентов были трудоустроены и стали частью профессионального сообщества из более 1 200 выпускников стажировки", – говорится в материале.
Ранее сообщалось, что самыми популярными вакансиями на рынке труда в 2021 году стали специалисты сервисной индустрии. Сейчас на позиции в этом сегменте работодатели разместили более 58 тысяч вакансий.
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