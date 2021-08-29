В Москве к креативной индустрии имеет отношение больше миллиона человек – Собянин

13:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Свыше миллиона человек в столице имеют отношение к креативной индустрии, сообщил Сергей Собянин.
"В Москве проходит Креативная неделя – крупнейший российский форум бурно развивающейся креативной индустрии, главным активом которой являются творческие и активные люди. Если исходить из формального определения, то в Москве к креативной индустрии имеет отношение больше миллиона человек", – написал мэр на своем персональном сайте.
Градоначальник подчеркнул, что это около 15% всех работающих людей в столице.
"Но мне разделение на креативную и обычную экономику кажется немного искусственным. Объясняю, почему. Что могут сделать власти, чтобы город привлекал творческих и активных людей? У нас любят говорить о прямой поддержке какой-нибудь важной индустрии. Иногда это работает. Но гораздо чаще, чем меньше отрасли помогают, тем лучше она развивается. Но власти могут (и должны!) создавать в городе пространство для жизни и творчества", – пояснил мэр.
Собянин добавил, что в этом случае горожане не будут уезжать, а останутся реализовывать свои идеи в столице.
Ранее на территории центра современного искусства "Винзавод" открылся первый в столице центр услуг для бизнеса (ЦУБ), ориентированный на сферу креативных индустрий. Специалисты центра помогут гражданам с подготовкой документации для открытия собственного бизнеса, получения субсидий и других мер финансовой поддержки.
Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, столичные власти создают условия, необходимые для инфраструктурной, финансовой, образовательной и консультационной поддержки креативного бизнеса. Так, в Москве уже функционирует один профильный технопарк, а еще несколько творческих пространств рассматриваются в качестве потенциальных площадок для креативных индустрий.
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