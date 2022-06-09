Собянин принял решение о системной поддержке московских кинотеатров

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Власти столицы приняли решение компенсировать затраты кинотеатрам на прокат и рекламу, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

"В столице снимается порядка 90% отечественных кинофильмов и базируется 80 процентов анимационных студий страны. В городе работает более 650 кинозалов, без которых сегодня невозможно представить уважающий себя ТРЦ. И что очень важно, кино – это порядка 19 тысяч работников десятков самых разных профессий", – написал мэр.

По словам градоначальника, в Москве ежедневно появляются новые киностартапы, востребованы режиссеры, сценаристы, артисты, художники и другие специалисты.

Мэр отметил, что после пандемии коронавируса прокатчики столкнулись с новой проблемой. Зарубежные компании отказались от премьер в кинотеатрах РФ, поэтому многие сети сократили масштабы работы или оказались под угрозой закрытия, отметил Собянин.

Он пояснил, что из-за закрытия кинотеатров пострадает множество сфер, обслуживающих жителей столицы.

"Именно поэтому правительство РФ и правительство Москвы реализуют системную программу поддержки индустрии кинопроизводства и проката", – уточнил Собянин.

Так, на съемки новых российских картин федеральный бюджет выделит 5,5 миллиарда рублей, а столичное правительство увеличит действующие городские меры поддержки кинопроизводства.

Киносети смогут получить прямые выплаты из бюджета города на компенсацию затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы: 100%, если деньги потрачены с 1 января по 31 мая этого года, и до 50% – с 1 июня текущего года. Общая сумма поддержки может превысить 50 миллионов рублей на одну киносеть.

Также Москва выделит гранты на рекламу, на которые смогут претендовать крупнейшие киносети. Мэр отметил, что частично компенсировать расходы можно будет на киносъемку на улицах и площадях города.

В этом году, по словам градоначальника, гранты смогут получить кинокомпании, организовавшие съемки с 1 января по 30 сентября. До 25% затрат можно будет компенсировать на аренду городских площадок для съемок. На это из бюджета Москвы выделено 300 миллионов рублей.

Кроме того, в 2022 году возрастет размер грантов и за проведение съемок на территории города и создание образа Москвы в киноискусстве.

"Кроме того, впервые распространим эти выплаты на компании, чьи фильмы идут в онлайн-кинотеатрах или по ТВ. Также впервые финансовую поддержку смогут получить кинопроизводители, ведущие съемки в павильонах киноконцерна "Мосфильм" и Киностудии Горького, а также в городском кинопарке вблизи деревни Юрово", – добавил Собянин.

В мае Собянин утвердил меры поддержки киноотрасли. Они затронут кинотеатры, а также студии, которые снимают фильмы на территории Москвы. Кинотеатры смогут получить гранты на привлечение зрителей и продвижение отечественных картин в прокате.

Кинокомпании получат возможность компенсировать до 25% затрат на аренду съемочных площадок на территории города. На эти цели из бюджета Москвы выделят 300 миллионов рублей.

По 10 миллионов рублей получат первые пять студий, которые проведут съемки своих проектов на базе кинопарка вблизи деревни Юрово в ТиНАО. В настоящее время завершаются работы по его созданию, пока что идет благоустройство, а затем начнется возведение натурных площадок для съемок.

Размеры грантов для киноделов за проведение съемок в Москве будут зависеть от доли показа общественных пространств города в общем хронометраже картины.

