Собянин утвердил пакет мер по поддержке столичной киноиндустрии

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин утвердил меры поддержки киноотрасли. Они затронут кинотеатры, а также студии, которые снимают фильмы на территории Москвы.
Столичные кинотеатры смогут получить гранты на привлечение зрителей, продвижение отечественных картин в прокате. Кинокомпании получат возможность компенсировать до 25% затрат на аренду съемочных площадок на территории города. На эти цели из бюджета Москвы выделят 300 миллионов рублей.
По 10 миллионов рублей получат первые пять студий, которые проведут съемки своих проектов на базе кинопарка вблизи деревни Юрово в ТиНАО. В настоящее время завершаются работы по его созданию, пока что идет благоустройство, а затем начнется возведение натурных площадок для съемок.
Размеры грантов для киноделов за проведение съемок в Москве будут зависеть от доли показа общественных пространств города в общем хронометраже картины. Например, при доле от 30% компенсация затрат может превышать 15 миллионов рублей для полнометражных картин и 4 миллиона рублей – для короткометражных. А при доле 10–19% – 5 или 2 миллиона соответственно.
Со следующего года данная грантовая программа будет распространяться на сериалы и студенческие проекты. В последнем случае максимальный размер выплаты составит 450 тысяч рублей. Кроме того, меры поддержки начнут распространяться на кинопроизводителей, чьи фильмы демонстрируют не только на больших экранах, но и на стриминговых сервисах и по телевизору.
Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к Михаилу Мишустину с просьбой о помощи организациям кинопоказа, чтобы минимизировать ущерб от антироссийских санкций для отрасли. Владельцы кинотеатров приводят в пример поддержку, которые они получали в период пандемии коронавируса.
Собянин утвердил пакет мер по поддержке городских кинотеатров и кинокомпаний
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