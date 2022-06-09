Карен Шахназаров позитивно оценил меры поддержки киноиндустрии в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Благодаря мерам поддержки, разработанным правительством Москвы, будет проще справляться с появившимися проблемами. Об этом заявил режиссер Карен Шахназаров в интервью "Аргументам и фактам".
По его словам, хорошо, что власти уделяют внимание киноиндустрии, однако и отрасль должна что-то делать для помощи самой себе. Он выразил мнение, что получившие правительственные гранты кинотеатры смогут привлечь новых зрителей.
"Мне кажется, будут люди в кино ходить, почему нет, если это хорошая реклама. Конечно, надо качественное кино делать, надо, чтобы оно само по себе было хорошее, тогда и зрители будут. Москва – это огромный город, очень большой город. Мне кажется, что в Москве кинотеатры все равно будут востребованы. Поэтому я думаю, что это правильная программа", – отметил Шахназаров.
Режиссер подчеркнул, что ему было бы интересно получить грант на создание фильма о Москве. Вместе с тем он добавил, что столкнулся бы с трудностями при выборе локации для съемок.
"Москва интересна вся. Это город с огромной историей, тут выделить что-то трудно, это долгий разговор. Огромный город с огромной историей, с интересной самобытной архитектурой", – заключил Шахназаров.
В мае Собянин утвердил меры поддержки киноотрасли. Они затронут кинотеатры, а также студии, которые снимают фильмы на территории Москвы. Кинотеатры смогут получить гранты на привлечение зрителей и продвижение отечественных картин в прокате.
В четверг, 9 июня, мэр города сообщил, что власти столицы приняли решение о системной поддержке московских кинотеатров. По словам Собянина, речь идет о компенсации затрат кинотеатров на прокат и рекламу, частичном возмещении расходов на киносъемку на улицах и площадях города. Возрастет размер грантов и за проведение съемок на территории города и создание образа Москвы в киноискусстве.
Собянин принял решение о системной поддержке московских кинотеатров
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