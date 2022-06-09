Игорь Угольников: поддержка киноиндустрии в Москве поможет нашему кинематографу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Утвержденные правительством Москвы новые меры поддержки киноотрасли стали своевременным решением. Об этом в интервью газете "Метро" рассказал режиссер Игорь Угольников.

Он отметил, что развитие кинопарка возле деревни Юрово в ТиНАО позволит создавать и сохранять декорации. Впоследствии же, отметил режиссер, можно будет снимать в них новые фильмы.

Угольников рассказал об эффективности решения об увеличении размеров грантов для кинопроизводителей за проведение съемок в Москве и создание образа столицы в кино.

"Москва достойна, чтобы ее снимали в кино, и это направление городскими властями задано правильно. 3 июля начнутся съемки нашего нового фильма о московском народном ополчении 1941 года, в картине будет много столичных локаций: Ленинка, территория Электрозавода, станция метро "Маяковская", которая стала убежищем для жителей и где накануне ноябрьского парада выступал Сталин, московские улицы и переулки. Конечно, поддержка таких проектов в виде грантов сегодня очень нужна", – добавил режиссер.

Он также выразил мнение, что в условиях санкций поддержка необходима и кинотеатрам, которые лишились своего привычного репертуара. По его мнению, привычка к просмотру американских фильмов пройдет, если предложить зрителям разнообразный российский кинематограф.

"Разумеется, есть еще индийский, турецкий, азиатский рынки кинопроката, и в этом направлении нашим кинотеатрам тоже нужно работать, однако главное сейчас – развивать отечественную киноиндустрию, даже если западное кино вернется в Россию, в чем лично я не сомневаюсь", – подчеркнул Угольников.

Режиссер назвал российское кино перспективным направлением. Он также считает, что кризис может ознаменовать для него новый этап развития.

В мае Собянин утвердил меры поддержки киноотрасли. Они затронут кинотеатры, а также студии, которые снимают фильмы на территории Москвы. Кинотеатры смогут получить гранты на привлечение зрителей и продвижение отечественных картин в прокате.

В четверг, 9 июня, градоначальник сообщил, что власти столицы приняли решение о системной поддержке московских кинотеатров. По словам Собянина, речь идет о компенсации затрат кинотеатров на прокат и рекламу, частичном возмещении расходов на киносъемку на улицах и площадях города. Возрастет размер грантов и за проведение съемок на территории города и создание образа Москвы в киноискусстве.

