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Общество

02:57

Минкультуры РФ уволило сотрудника, из-за которого фильм "Искушение" попал в прокат

общество

Фото: depositphotos/jag_cz

Минкультуры РФ уволило сотрудника департамента кинематографии, который оформил документы для незаконной выдачи прокатного удостоверения для онлайн-проката фильму Пола Верховена "Искушение". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ведомстве пояснили, что некомпетентные действия сотрудника при подготовке пакета документов повлекли незаконную выдачу прокатного удостоверения фильму. Сотрудника, допустившего халатность при исполнении должностных обязанностей, уволили. В свою очередь, директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ получил строгий выговор.

Как уточняется, содержание картины не соответствует требованиям ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Ранее фильм американского и нидерландского режиссера Пола Верховена не получил прокатного удостоверения от министерства культуры РФ.

"Отказать ООО "Капелла Фильм" в выдаче прокатного удостоверения на художественный фильм "Искушение", – говорится в тексте документа.

Действие картины происходит в Италии эпохи Возрождения. Она повествует историю монахини Бенедетты Карлини, которая, по сюжету, влюбляется в новую послушницу.

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