Минкульт РФ отказал в прокате фильму "Искушение"

Фото: Фото: кадр из фильма "Искушение"; режиссер – Пол Верховен; производство – Belga Films Fund

Фильм американского и нидерландского режиссера Пола Верховена "Искушение" не получил прокатного удостоверения от министерства культуры РФ. Это следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

"Отказать ООО "Капелла Фильм" в выдаче прокатного удостоверения на художественный фильм "Искушение", – говорится в тексте.

Действие картины происходит в Италии эпохи Возрождения. Она повествует историю монахини Бенедетты Карлини, которая, по сюжету, влюбляется в новую послушницу.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Москвой 24 раскритиковал модернизацию классической сказки "Золушка" и тех чиновников, которые поддержат показ картины в России. Вместе с тем парламентарий выступил против выхода на экраны новой "Золушки" даже с возрастным цензом 18+.