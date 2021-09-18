Минкульт РФ отказал в прокате фильму "Искушение"

Фото: Фото: кадр из фильма "Искушение"; режиссер – Пол Верховен; производство – Belga Films Fund
Фильм американского и нидерландского режиссера Пола Верховена "Искушение" не получил прокатного удостоверения от министерства культуры РФ. Это следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.
"Отказать ООО "Капелла Фильм" в выдаче прокатного удостоверения на художественный фильм "Искушение", – говорится в тексте.
Действие картины происходит в Италии эпохи Возрождения. Она повествует историю монахини Бенедетты Карлини, которая, по сюжету, влюбляется в новую послушницу.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Москвой 24 раскритиковал модернизацию классической сказки "Золушка" и тех чиновников, которые поддержат показ картины в России. Вместе с тем парламентарий выступил против выхода на экраны новой "Золушки" даже с возрастным цензом 18+.
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