На Netflix вышел трейлер сериала по игре Resident Evil

Видео: YouTube-канал Netflix Russia

Стриминговый сервис Netflix опубликовал официальный трейлер нового анимационного сериала "Обитель зла: Бесконечная тьма" по серии игр Resident Evil. Об этом сообщает News.ru

Теперь ставшие культовыми персонажи Леон С. Кеннеди и Клэр Редфилд станут героями драмы, созданной при помощи компьютерной графики.

В настоящее время существует 6 киноадаптаций игры. При этом сериал по вселенной выходит впервые.

Премьера анимационной адаптации франшизы запланирована на 8 июля.

Ранее на Netflix вышли российские фильмы "Майор Гром: Чумной Доктор" и "Серебряные коньки". В онлайн-кинотеатре также уточнили, что пока картины могут посмотреть только жители России, но скоро такая возможность появится и у пользователей из других стран.