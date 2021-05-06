HBO выложил кадры со съемок приквела "Игры престолов"

Первые официальные кадры сериала-приквела "Игры престолов" под названием "Дом дракона" появились в Сети. Их опубликовал телеканал HBO, передает "Газета.ру".

Уточняется, что новый проект будет посвящен истории династии Таргариенов, предков Дейенерис. События в приквеле будут разворачиваться за 300 лет до действий в оригинальном проекте.

На кадрах можно рассмотреть принца Деймона Таргариена с женой, принцессой Рейнирой Таргариен, которых исполнили Эмма Д'Арси и Мэтт Смит. Также на снимках есть Рис Ифанс и Оливия Кук в образах Отто Хайтауэра и его дочери.

Кроме того, опубликован кадр, на котором изображен Корлис Веларион по прозвищу "Морской Змей". Эту роль исполнил Стив Туссэн.

Старт проекта запланирован на 2022 год. Шоу покажут на канале HBO и на его стриминговой платформе HBO Max.

Ранее в Сети опубликовали первые закулисные фотографии актеров. Задействованные в сериале артисты собрались вместе для первой читки сценария.

На снимках запечатлели весь основной актерский состав "Дома дракона", в числе которых Пэдди Консидайн (он исполнит роль короля Визериса Таргариена) и Оливия Кук (получившая роль Алисенты Хайтауэр). Читка проходила с соблюдением социальной дистанции.

