HBO выпустил невиданный ранее трейлер восьмого сезона "Игры престолов"

Видео: YouTube/GameofThrones

Телесериал "Игра престолов", снятый по мотивам книг из цикла "Песнь льда и огня" Джорджа Мартина, отметит свой 10-летний юбилей 17 апреля. Компания НВО к этой дате показала трейлер с кадрами 8-го сезона, в который включены яркие драматические сцены.

К юбилею создатели также пообещали продемонстрировать закулисные съемки и раскрыть детали масштабной саги.

Ранее стало известно, что в честь десятилетнего юбилея выхода первой серии знаменитой саги "Игра престолов" ювелирная компания "Фаберже" выпустит уникальное яйцо.

Также сообщалось, что стриминговая платформа HBO готовит к выпуску три сериала, которые основаны на саге "Игра престолов". Главным героем одного из шоу станет Корлис Веларион, а для работы над сериалом приглашен шоураннер "Рима" Бруно Хеллер.

Один из сериалов станет приквелом, описывающим события за тысячу лет до основной истории, другой посвятят жителям бедного района одного из ключевых городов "Игры престолов".