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Культура

11:41

HBO приступил к работе над еще одним приквелом "Игры престолов"

досуг культура кино

Фото: стоп-кадр из сериала "Игра престолов", 1-й сезон, 1-я серия, 2011 год, реж. – Тим Ван Паттен

Телеканал HBO приступил к работе над вторым приквелом сериала "Игра престолов", сообщает "Газета.ру".

Как уточняется, экранизуют серию повестей писателя Джорджа Мартина "Повести о Дунке и Эгге".

В повестях рассказывается о подвигах сэра Дункана Высокого (Дунк) и молодого Эйгона V Таргариена (Эгг). Действия разворачиваются примерно за 90 лет до событий "Игры престолов".

Ранее сообщалось, что актер Пэдди Консидайн сыграет главную роль в приквеле сериала "Игра престолов". Зрители увидят артиста в образе Визериса Таргариена в первом сезоне проекта "Дом дракона". Консидайн стал первым утвержденным актером приквела.

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