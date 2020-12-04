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Культура

13:35

Съемки приквела "Игры престолов" стартуют весной

культура кино

Фото: кадр из сериала "Игра престолов"

Съемки приквела "Игры престолов" стартуют через несколько месяцев, то есть весной, сообщил генеральный директор Warner Media Джейсон Килар.

Сериал получил название "Дом дракона". Его события будут разворачиваться за триста лет до "Игры престолов", передают "Дни.ру".

Главными героями станут представители Дома Таргариенов.

Актер Пэдди Консидайн сыграет главную роль в приквеле сериала "Игра престолов". Зрители увидят артиста в образе Визериса Таргариена в первом сезоне проекта "Дом дракона". Консидайн стал первым утвержденным актером приквела.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам опроса, россияне больше всего любят сериалы "Игра престолов", "След" и "Тайны следствия". В десятку также вошли "Сваты", "Ментовские войны" и ряд других сериалов и многосерийных фильмов.

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