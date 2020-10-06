Пэдди Консидайн исполнит главную роль в приквеле "Игры престолов"

Фото: AP Photo/Vianney Le Caer/Invision
Актер Пэдди Консидайн сыграет главную роль в приквеле сериала "Игра престолов". Об этом сообщила "Газета.ру".
Отмечается, что зрители увидят артиста в образе Визериса Таргариента в первом сезоне проекта "Дом дракона". Консидайн стал первым утвержденным актером приквела.
Актер известен по таким фильмам, как "Армагеддец", "Третий день", "Аутсайдер", а также по сериалу "Острые козырьки". В приквеле он сыграет избранного лордами Вестероса короля, который сменил Джейхейриса.
Над пилотным эпизодом будет работать Мигель Сапочник, снявший одну из самых зрелищных серий шоу – "Битва бастардов". Официальные даты релиза пока не раскрываются.
Ранее вышел тизер-трейлер фильма "Охотник на монстров". Главную роль в картине исполнила Милла Йовович.
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