Пэдди Консидайн исполнит главную роль в приквеле "Игры престолов"

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Актер Пэдди Консидайн сыграет главную роль в приквеле сериала "Игра престолов". Об этом сообщила "Газета.ру".

Отмечается, что зрители увидят артиста в образе Визериса Таргариента в первом сезоне проекта "Дом дракона". Консидайн стал первым утвержденным актером приквела.

Актер известен по таким фильмам, как "Армагеддец", "Третий день", "Аутсайдер", а также по сериалу "Острые козырьки". В приквеле он сыграет избранного лордами Вестероса короля, который сменил Джейхейриса.

Над пилотным эпизодом будет работать Мигель Сапочник, снявший одну из самых зрелищных серий шоу – "Битва бастардов". Официальные даты релиза пока не раскрываются.

Ранее вышел тизер-трейлер фильма "Охотник на монстров". Главную роль в картине исполнила Милла Йовович.