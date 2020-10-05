Вышел тизер-трейлер фильма "Охотник на монстров" с Миллой Йовович

Фото: kinopoisk.ru

Издание IGN выложило в Сеть тизер-трейлер фантастического боевика "Охотник на монстров" с Миллой Йовович в главной роли, сообщает News.ru.

В новом ролике Йовович, которая изображает персонажа Натали Артемис, вместе с командой противостоит гигантскому подземному монстру.

Реплики персонажей сопровождаются русскими субтитрами.

YouTube/Marvel Entertainment

Премьера картины намечена на 23 апреля 2021 года. Ранее планировалось, что фильм выйдет 4 сентября 2020 года. Дату пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Monster Hunter – серия видеоигр компании Capcom. Игрок в фэнтезийном мире выслеживает и убивает фантастических животных.

Ранее вышел русский трейлер продолжения "Семейки Крудс". Эпизод получил подзаголовок "Новоселье".

Во второй части Крудс находят новый дом и новых друзей, однако семью поджидают новые опасности. В кино картина выйдет с 24 декабря.