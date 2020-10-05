Вышел тизер-трейлер фильма "Охотник на монстров" с Миллой Йовович

05 октября, 14:37
Фото: kinopoisk.ru
Издание IGN выложило в Сеть тизер-трейлер фантастического боевика "Охотник на монстров" с Миллой Йовович в главной роли, сообщает News.ru.
В новом ролике Йовович, которая изображает персонажа Натали Артемис, вместе с командой противостоит гигантскому подземному монстру.
Реплики персонажей сопровождаются русскими субтитрами.
YouTube/Marvel Entertainment
Monster Hunter – серия видеоигр компании Capcom. Игрок в фэнтезийном мире выслеживает и убивает фантастических животных.
Ранее вышел русский трейлер продолжения "Семейки Крудс". Эпизод получил подзаголовок "Новоселье".
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