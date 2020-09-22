Вышел русский трейлер продолжения "Семейки Крудс"

Видео: www.youtube.comВышел русский трейлер продолжения мультфильма "Семейки" (The Croods: A New Age). Эпизод получил подзаголовок "Новоселье". Его можно посмотреть на YouTube-канале Universal Pictures Russia.
Во второй части Крудс находят новый дом и новых друзей, однако семью поджидают новые опасности.
Озвучивают героев Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Нюша и Егор Дружинин, которые при дубляже заменяют оригинальные голоса Николаса Кейджа, Эммы Стоун, Райана Рейнольдса и Кэтрин Киннер.
В кино картина выйдет с 24 декабря.
Ранее сообщалось, что сериал "Выжившие" о новой эпидемии представят в 2021 году. Креативный продюсер проекта Борис Хлебников отмечал, что сценарист Александр Лунгин написал фантастическую драму задолго до пандемии. Распространение коронавируса началось, когда эпизодник сериала был готов, после чего его жанр превратился в драматический триллер.
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