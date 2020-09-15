Сериал "Выжившие" о новой эпидемии представят в 2021 году

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
В 2021 году на мультимедийном сервисе Okko состоится премьера сериала "Выжившие" об эпидемии нового типа, сообщил креативный продюсер проекта Борис Хлебников.
"Речь пойдет о людях, оказавшихся в очаге заражения. Они пытаются найти место, где смогут спастись", – рассказал он.
Хлебников также отметил, что сценарист Александр Лунгин написал фантастическую драму задолго до пандемии. Распространение коронавируса началось, когда эпизодник сериала был готов, после чего его жанр превратился в драматический триллер. К тому же, добавил Хлебников, события в мире внесли свое акценты в сценарий.
"Когда за диалоги взялись Роман Волобуев и Елена Ванина, они начали отражать в них свои собственные переживания, эмоции от самоизоляции, страхи, впечатления", – отметил продюсер.
События в сериале будут происходить в вымышленном городе. Каждый отдельный эпизод будет повествовать о группе выживших со своей личной драмой. Хлебников обещает зрителям элементы триллера, экшена, драмы. Проект состоит из основного сериала и восьми web-сериалов, которые развиваются параллельно и рассказывают о том, как люди выживают в условиях уже случившегося апокалипсиса. Премьера планируется на 2021 год.
Ранее сообщалось, что фильм "Заражение" (Contagion) стал самой просматриваемой в интернете картиной в марте этого года. Как пишет газета Times of India, дело в том, что зрители увидели в картине Стивена Содерберга предсказание о коронавирусе. В ленте 2011 года рассказывается об эпидемии вируса MEV-1, который распространяется из Китая в США.
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