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Культура

10:52

"Довод" вторые выходные подряд становится лидером проката в России и СНГ

культура кино

Фото: стоп-кадр из фильма "Довод", 2020, реж. К. Нолан

По предварительным данным, в России и СНГ боевик режиссера Кристофера Нолана "Довод" за выходные собрал в прокате 158,8 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com.

Сюжет картины рассказывает об агенте ЦРУ, который, объединившись с британской разведкой, противостоит русскому олигарху, торгующему оружием. Для этого агенты используют инверсию времени, заставляющую уже произошедшие события идти вспять. Главные роли сыграли Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон.

Фильм режиссера Ники Каро "Мулан" стал вторым в прокате за выходные, собрав 136 миллионов рублей. На третьем месте – документальный фильм "BTS: Разбей тишину. Фильм" с кассовыми сборами в размере 23 миллионов рублей.

Боевик "Новые мутанты" Джоша Буна с Блю Хант в главной роли стал четвертым в рейтинге, а замкнул пятерку лидеров фантастический боевик "Вратарь галактики".

Ранее сообщалось, что впервые за полгода в эти выходные в кинотеатрах РФ побывал один миллион человек. Это данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Наибольшей популярностью у зрителей пользуются фильм Кристофера Нолана "Довод", на который сходили более 350 тысяч человек, и картина Ники Каро "Мулан".

Более 1 млн зрителей пришли в кино в эти выходные

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