"Довод" вторые выходные подряд становится лидером проката в России и СНГ

Фото: стоп-кадр из фильма "Довод", 2020, реж. К. Нолан
По предварительным данным, в России и СНГ боевик режиссера Кристофера Нолана "Довод" за выходные собрал в прокате 158,8 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com.
Сюжет картины рассказывает об агенте ЦРУ, который, объединившись с британской разведкой, противостоит русскому олигарху, торгующему оружием. Для этого агенты используют инверсию времени, заставляющую уже произошедшие события идти вспять. Главные роли сыграли Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон.
Фильм режиссера Ники Каро "Мулан" стал вторым в прокате за выходные, собрав 136 миллионов рублей. На третьем месте – документальный фильм "BTS: Разбей тишину. Фильм" с кассовыми сборами в размере 23 миллионов рублей.
Боевик "Новые мутанты" Джоша Буна с Блю Хант в главной роли стал четвертым в рейтинге, а замкнул пятерку лидеров фантастический боевик "Вратарь галактики".
Ранее сообщалось, что впервые за полгода в эти выходные в кинотеатрах РФ побывал один миллион человек. Это данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Наибольшей популярностью у зрителей пользуются фильм Кристофера Нолана "Довод", на который сходили более 350 тысяч человек, и картина Ники Каро "Мулан".
Более 1 млн зрителей пришли в кино в эти выходные
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: