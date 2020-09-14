Фильм "Мулан" не оправдал кассовых надежд продюсеров в Китае

18:57
Фото: Sony Pictures Imageworks
Фильм "Мулан", вышедший в мировой прокат 3 сентября, не оправдал ожиданий продюсеров по кассовым сборам в Китае, сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что бюджет ленты составил 200 миллионов долларов, а премьерные показы картины в прошлые выходные принесли лишь 23,2 миллиона долларов, в то время как "Король Лев" год назад за это же время собрал 54 миллиона долларов.
Специалисты считают, что такие показатели связаны с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Кроме этого, они отмечают и призывы бойкотировать "Мулан" из-за съемок в Синцзян-Уйгурском автономном районе. Там, по данным правозащитников, местное население подвергается гонениям со стороны властей.
Ранее сообщалось, что в столичном метро появились транспортные карты "Тройка" с оформлением в стиле фильма "Мулан". Всего было подготовлено семь вариантов разного дизайна.
Более 1 млн зрителей пришли в кино в эти выходные
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