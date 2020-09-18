Якутский фильм "Пугало" получил Гран-при "Кинотавра"

Фото: kinotavr.ru

Якутский фильм Дмитрия Давыдова "Пугало" получил главный приз "Кинотавра". Об этом сообщили на официальном сайте российского кинофестиваля.

Отмечается, что фильм из Республики Саха впервые в истории фестиваля вошел в конкурсную программу.

Фильм рассказывает про знахарку, которую все вокруг боятся и обходят стороной. Однако только эта женщина знает, как избавиться от болезней. Помогая людям, целительница губит себя, но остановиться не может.

Ранее стало известно, что биографическая драма режиссера Оксаны Карас "Доктор Лиза" удостоилась приза зрительских симпатий на "Кинотавре".

Фильм посвящен 24 часам из жизни врача-реаниматолога, основательницы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки. Роль погибшей в 2016 году благотворительницы исполнила Чулпан Хаматова.

