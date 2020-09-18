Фильм "Доктор Лиза" получил приз зрительских симпатий на "Кинотавре"

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Биографическая драма режиссера Оксаны Карас "Доктор Лиза" удостоилась приза зрительских симпатий на фестивале "Кинотавр". Об этом сообщает РИА Новости.
Фильм посвящен 24 часам из жизни врача-реаниматолога, основательницы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки. Роль погибшей в 2016 году благотворительницы исполнила Чулпан Хаматова.
По итогам зрительского голосования картина "Доктор Лиза" набрала 8,5 из 10 баллов. Пользователи также высоко оценили фильм из Республики Саза "Пугало" режиссера Дмитрия Давыдова и историю чукотского охотника в фильме "Китобой" Филиппа Юрьева.
Голосование за приз зрительских симпатий на "Кинотавре" уже третий год подряд проходит в официальном приложении фестиваля. В минувшем году пользователи выбрали лучшим фильмом комедию "Давай разведемся" Анны Пармас.
Фестиваль "Кинотавр" нынешнего года открылся в Сочи 11 сентября. Из-за пандемии коронавируса программа светских мероприятий отменена, красная дорожка также состоялась без зрителей.
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