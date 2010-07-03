В Сочи назвали лауреатов фестиваля "Кинотавр"

Фото: кадр из фильма "Бык", реж. Борис Акопов

Главный приз фестиваля "Кинотавра" в этом году получил фильм режиссера Бориса Акопова "Бык". Такое решение приняло жюри во главе с Константином Хабенским, передает ТАСС. Гран-при вручили на церемонии награждения лауреатов в Зимнем театре в Сочи.

Картина Акопова рассказывает о жизни в России в трудные 1990-е годы. Главный герой ленты − Александр Быков по прозвищу "Бык" − зарабатывает деньги любыми способами и попадает в опасную авантюру. Главные роли в фильме исполнили Юрий Борисов и Стася Милославская.

Лучшим дебютом жюри фестиваля признало ленту Анны Пармас "Давай разведемся", которая выйдет в прокат осенью. В картине сыграли Анна Михалкова, Антон Филипенко, Светлана Камынина, Максим Лагашкин, а также Федор Лавро и Надежда Маркина.

Приз имени Микаэла Таривердиева за музыкальное решение фильма в этом году достался Игорю Вдовину за картину "Мысленный волк" Валерии Гай Германики. За операторскую работу награду получил фильм "Бык", а специальный диплом жюри вручили картине "Верность" Нигины Сайфуллаевой с формулировкой "За бесконечную веру актеров в работу режиссера".

Лучшими актерами были признаны Виктория Толстоганова за роль в фильме Оксаны Карас "Выше неба" и Александр Кузнецов, сыгравший в картине Александра Лунгина "Большая поэзия".

XXX фестиваль "Кинотавр" открылся в Сочи 9 июня. За призы в основном конкурсе боролись 15 картин. Фильмом закрытия фестиваля выбрали ленту "Француз" Андрея Смирнова.