Кустурица собирается снять фильм о Чингисхане

Кинорежиссер Эмир Кустурица планирует снять фильм о хане Монгольской империи Чингисхане. Он заявил, что снимет фильм по книге киргизского и русского писателя Чингиза Айтматова.
Одну из сцен он планирует снять на Кавказе, сообщает РИА Новости.
"У меня сейчас идея сделать фильм о Чингисхане, огромный фильм о том, как один человек, которого не любили здесь и на Западе, о том, какой он человек. У меня очень хорошая книга Чингиза Айтматова, очень хорошего писателя, я думаю, что этот фильм будет готов к следующему фестивалю", – сказал Кустурица в рамках международного кинофестиваля "Герой и время" в Железноводске.
"Герой и время" – международный кинофестиваль, он впервые проходит с 25 мая по 2 июня в Железноводске и других городах агломерации Кавказские Минеральные воды.
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