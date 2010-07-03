Кустурица собирается снять фильм о Чингисхане

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Кинорежиссер Эмир Кустурица планирует снять фильм о хане Монгольской империи Чингисхане. Он заявил, что снимет фильм по книге киргизского и русского писателя Чингиза Айтматова.

Одну из сцен он планирует снять на Кавказе, сообщает РИА Новости.

"У меня сейчас идея сделать фильм о Чингисхане, огромный фильм о том, как один человек, которого не любили здесь и на Западе, о том, какой он человек. У меня очень хорошая книга Чингиза Айтматова, очень хорошего писателя, я думаю, что этот фильм будет готов к следующему фестивалю", – сказал Кустурица в рамках международного кинофестиваля "Герой и время" в Железноводске.

"Герой и время" – международный кинофестиваль, он впервые проходит с 25 мая по 2 июня в Железноводске и других городах агломерации Кавказские Минеральные воды.