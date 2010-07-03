В Сочи открылся фестиваль "Кинотавр"

Юбилейный 30-й российский фестиваль "Кинотавр" открыл в Сочи. В Зимнем театре министр культуры РОССИИ Владимир Мединский на открытии фестиваля отметил, что он стал признанным смотром современного кино, которое заставляет зрителей задуматься.
На церемонии присутствовали президент кинофестиваля Александр Роднянский, режиссеры Валерий Тодоровский, Владимир Хотиненко, Павел Чухрай, актеры Леонид Ярмольник, Константин Хабенский, Ирина Горбачева, Юрий Стоянов и другие.
"Меня часто спрашивают, не смущает ли министерство культуры, что "Кинотавр" настойчиво позиционируется в блогосфере и СМИ, как альтернативный фестиваль и даже оппозиционный. Я всегда отвечаю: "Не смущает". "Кинотавр" стал признанным смотром современного кино, таким и должно быть искусство – ставить проблемы, заставлять зрителя задуматься", – сказал Мединский, передает РИА Новости.
В основную конкурсную программу вошли 15 фильмов: "Sheena 667" Григория Добрыгина, "Бык" Бориса Акопова, "Давай разведемся" Анны Пармас, "Куратор" Петра Левченко, "Люби их всех" Марии Агранович, "Мальчик русский" Александра Золотухина, "Большая поэзия" Александра Лунгина, "Верность" Нигины Сайфуллаевой, "Выше неба" Оксаны Карас, "Гроза" Григория Константинопольского, "Мысленный волк" Валерии Гай Германики, "Сторож" Юрия Быкова, "Керосин" Юсупа Разыкова, "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой, "Троица" Ян Гэ.
Председателем жюри основного конкурса в этом году стал актер Константин Хабенский. Фестиваль будет проходить в Сочи с 9 по 16 июня.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.