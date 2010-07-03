В Сочи открылся фестиваль "Кинотавр"

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Юбилейный 30-й российский фестиваль "Кинотавр" открыл в Сочи. В Зимнем театре министр культуры РОССИИ Владимир Мединский на открытии фестиваля отметил, что он стал признанным смотром современного кино, которое заставляет зрителей задуматься.

На церемонии присутствовали президент кинофестиваля Александр Роднянский, режиссеры Валерий Тодоровский, Владимир Хотиненко, Павел Чухрай, актеры Леонид Ярмольник, Константин Хабенский, Ирина Горбачева, Юрий Стоянов и другие.

"Меня часто спрашивают, не смущает ли министерство культуры, что "Кинотавр" настойчиво позиционируется в блогосфере и СМИ, как альтернативный фестиваль и даже оппозиционный. Я всегда отвечаю: "Не смущает". "Кинотавр" стал признанным смотром современного кино, таким и должно быть искусство – ставить проблемы, заставлять зрителя задуматься", – сказал Мединский, передает РИА Новости.

В основную конкурсную программу вошли 15 фильмов: "Sheena 667" Григория Добрыгина, "Бык" Бориса Акопова, "Давай разведемся" Анны Пармас, "Куратор" Петра Левченко, "Люби их всех" Марии Агранович, "Мальчик русский" Александра Золотухина, "Большая поэзия" Александра Лунгина, "Верность" Нигины Сайфуллаевой, "Выше неба" Оксаны Карас, "Гроза" Григория Константинопольского, "Мысленный волк" Валерии Гай Германики, "Сторож" Юрия Быкова, "Керосин" Юсупа Разыкова, "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой, "Троица" Ян Гэ.

Председателем жюри основного конкурса в этом году стал актер Константин Хабенский. Фестиваль будет проходить в Сочи с 9 по 16 июня.