Объявлена конкурсная программа фестиваля "Кинотавр"

Фото: kinotavr.ru

Объявлена основная конкурсная программа российского фестиваля "Кинотавр". В 2019 году в него вошли 15 фильмов. Полный список картин опубликован на сайте фестиваля.

В их числе картины Sheena 667 Григория Добрыгина, "Большая поэзия" Александра Лунгина, "Гроза" Григория Константинопольского, "Куратор" Петра Левченко, "Люби их всех" Марии Агранович, "Мальчик русский" Александра Золотухина, "Мысленный волк" Валерии Гай Германики, "Сторож" Юрия Быкова, "Троица" Ян Гэ.

Членами жюри будут являться композитор Алексей Айги, киновед Анжелика Артюх, режиссер Резо Гигинешвили, сценарист и режиссер Наталия Мещанинова, оператор Алишер Хамидходжаев, актриса Анна Чиповская. Возглавит жюри актер Константин Хабенский. Фестиваль будет проходить в Сочи с 9 по 16 июня.

В прошлом году фестиваль начинался 2 июня. Церемонию открытия, проходившую в Зимнем театре, вел актер Данила Козловский. В основную программу "Кинотавра" вошли 14 фильмов.