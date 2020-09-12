Фильм Кончаловского удостоился приза жюри Венецианского кинофестиваля

Фото: instagram.com/andrei_konchalovsky
Андрей Кончаловский получил специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля за фильм "Дорогие товарищи", сообщает РИА Новости.
"Спасибо вам большое. Я хочу поблагодарить мою коллегу и жену Юлию Высоцкую. Также я хочу поблагодарить продюсера и друга Алишера Усманова, который дал полную свободу создать что-то в кино. Спасибо, Венеция, за храбрость, за то, что нас подождали", – сказал Кончаловский.
Драма "Дорогие товарищи" основана на событиях 1962 года на Новочеркасском электровозостроительном заводе. Тогда рабочим примерно на треть увеличили норму выработки, в результате чего резко снизилась заработная плата. Рабочие устроили забастовку, начались стихийные акции протеста.
77-й Венецианский кинофестиваль открылся, несмотря на пандемию коронавируса. В программе было представлено 18 фильмов.
"Дорогих товарищей" Кончаловского показали на Венецианском фестивале
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